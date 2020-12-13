أستراليا تطالب ترامب بالعفو عن أسانج قبل مغادرته البيت الأبيض

دعا النائب الأسترالي، جورج كريستنسن، الرئيس الأمريكي ترامب، إلى العفو عن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، قبل مغادرته البيت الأبيض، خشية على مصيره بظل إدارة الديمقراطيين القادمة.

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أطلق كريستنسن، عضو الحزب الليبرالي الوطني، الذي يمثل مقاطعة داوسون- كوينزلاند، عريضة هذا الأسبوع لحث الرئيس الأمريكي على العفو عن أسانج، الذي يواجه عقوبة تصل إلى 175 عاما في السجن لنشره مواد سرية.

ظهر كريستنسن أيضا على قناة سكاي نيوز أستراليا لعرض قضيته. وقال للشبكة إن أسانج "كان هدفا للديمقراطيين"، مشيرا إلى أن اضطهاده بدأ في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال كريستنسن: "أعني أن هيلاري كلينتون تكره شجاعته، بسبب فضح هويتها الحقيقية، وقد خاضت حربا ضد أسانج مع الديمقراطيين والدولة العميقة"، وفق زعمه، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن وصف أسانج بأنه "مجرم وإرهابي عالي التقنية".

وأسانج يقبع حاليا في سجن بلمارش سيئ السمعة في المملكة المتحدة - والذي كان موطنا لبعض من أبرز الإرهابيين البريطانيين - في انتظار صدور حكم بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

المصدر: Sky News+ RT