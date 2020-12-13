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البرازيل تكشف النقاب عن خطتها للتطعيم ضد كورونا

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البرازيل تكشف النقاب عن خطتها للتطعيم ضد كورونا
صورة تعبيرية أرشيفية
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كشفت الحكومة البرازيلية النقاب عن خطتها التي طال انتظارها للتطعيم ضد "كوفيد-19" بهدف مبدئي هو تطعيم 51 مليون شخص، أو نحو ربع السكان، في النصف الأول من عام 2021.

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وقالت وزارة الصحة البرازيلية في وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا، التي أعطت الحكومة مهلة نهائية لوضع الخطة، إن 108 ملايين جرعة ستكون متاحة لتطعيم في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينها العاملون في القطاع الصحي وكبار السن ومجتمعات السكان الأصليين.

وتقول الخطة إن 70 في المئة من السكان، أو نحو 148 مليونا من سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليونا، بحاجة إلى التطعيم لوقف انتشار الفيروس. ولا تغطي الخطة الحالية سوى ثلث هذا الهدف فقط.

ولم توضح الخطة تاريخ بدء تطعيم السكان أو تفاصيل بشأن الإمدادات التي تحتاجها من اللقاح.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و880127 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181123.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 180 ألف وفاة.

المصدر: رويترز

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