وزير الصحة الأمريكي يعلن بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا في الولايات المتحدة

أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الأحد، عن بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، المعتمد في الولايات المتحدة.

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وقال الوزير الأمريكي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود فريق مختص سيقوم بمراقبة وإيصال اللقاح.

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، يوم الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام هذا اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية منه، تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا.

ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبية ونزلاء دور المسنين.

We now have begun the distribution of millions of doses of the first @US_FDA authorized COVID-19 vaccine across the United States.



Here in the Vaccine Operations Center at @HHSGov, the #OperationWarpSpeed team will monitor the distribution and delivery of the vaccine. pic.twitter.com/xiiih3ykBp — Secretary Alex Azar (@SecAzar) December 13, 2020

المصدر: RT