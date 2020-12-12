كيري: بايدن سيبني على اتفاقية باريس للمناخ لرفع طموح العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن "سيبني على اتفاقية باريس للمناخ لرفع طموح العالم".

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب كيري: "بايدن ليس فقط ملتزما بإعادة دخول الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، بل بالبناء عليها لرفع طموح العالم".

وأضاف: "قبل خمس سنوات، كان شرف لي أن أكون في الغرفة حيث تحدث المفاوضات المناخية في باريس.. لا أطيق الانتظار للعودة للعمل في فريق أمريكا".

President-elect @JoeBiden isn’t just committed to re-entering Paris, but building on it to raise the world’s ambition. Five years ago, it was a privilege to be in "the room where it happens” as we negotiated Paris - and I can’t wait to get back to work on America’s team. https://t.co/35tjuWoBv0 — John Kerry (@JohnKerry) December 12, 2020

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق السبت في تغريدة عبر "تويتر" أن الولايات المتحدة ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوما، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر.

يذكر أن بايدن أعلن عن نيته ترشيح كيري "قيصرا للمناخ" في إدارته.

المصدر: RT