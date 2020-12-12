ترامب: المحكمة العليا تجاهلت أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا في بلاده بـ"تجاهل أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب ترامب: "اهتمام المحكمة العليا بأكبر عملية تزوير جرى ارتكابها على الإطلاق في الولايات المتحدة يساوي صفر".

وأضاف: "انصب كل اهتمامها على (الصمود) الذي يجعل الأمر في غاية الصعوبة أمام الرئيس لعرض قضية على أسس موضوعية"، مشيرا إلى أنه حصل على أصوات 75 مليون ناخب.

The Supreme Court had ZERO interest in the merits of the greatest voter fraud ever perpetrated on the United States of America. All they were interested in is “standing”, which makes it very difficult for the President to present a case on the merits. 75,000,000 votes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

المصدر: RT