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ترامب: المحكمة العليا تجاهلت أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة

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ترامب: المحكمة العليا تجاهلت أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة
Reuters TOM BRENNER
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا في بلاده بـ"تجاهل أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب ترامب: "اهتمام المحكمة العليا بأكبر عملية تزوير جرى ارتكابها على الإطلاق في الولايات المتحدة يساوي صفر".

وأضاف: "انصب كل اهتمامها على (الصمود) الذي يجعل الأمر في غاية الصعوبة أمام الرئيس لعرض قضية على أسس موضوعية"، مشيرا إلى أنه حصل على أصوات 75 مليون ناخب.  

المصدر: RT

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