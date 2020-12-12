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الصين تهدف لزيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأكثر من 1200 غيغاوات بحلول 2030

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الصين تهدف لزيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية لأكثر من 1200 غيغاوات بحلول 2030
Reuters
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم السبت، إن بلاده ستزيد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لديها إلى أكثر من 1200 غيغاوات بحلول عام 2030.

كما أكد أنه سيتم زيادة حصة الوقود غير الأحفوري في استهلاك الطاقة الأولية إلى نحو 25 في المئة خلال نفس الفترة.

وقبل إعلان تلك الأهداف أمام مؤتمر قمة افتراضي للأمم المتحدة لمدة يوم واحد حول تغير المناخ، قال شي عبر دائرة تلفزيونية: "اليوم، أريد أن أعلن بعض التعهدات الأخرى لعام 2030".

ومضى يقول: "الصين تحترم تعهداتها دائما".

المصدر: رويترز

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