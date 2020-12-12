إثيوبيا.. وصول أول قافلة مساعدات غير حكومية إلى إقليم تيغراي

وصلت اليوم السبت إلى عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا أول قافلة مساعدات غير حكومية منذ اندلاع القتال، محملة بالأدوية والمواد الإغاثية الأخرى.

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وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن القافلة المكونة من سبع شاحنات بيضاء وصلت إلى مدينة ميكيلي وإن اللجنة نظمت هذه القافلة بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإثيوبية.

وأضافت اللجنة أن مرافق الرعاية الصحية في ميكيلي أصيبت بالشلل بعد نفاد الإمدادات من الأدوية والمواد الطبية الأخرى مثل القفازات الجراحية وأن مستشفى آيدر الرئيسي في الإقليم اضطر إلى إغلاق وحدة الرعاية الفائقة وغرفة العمليات الجراحية بسبب النقص وعدم القدرة على تشغيل المولد.

وعلى الرغم من عودة خطوط الهاتف والاتصالات عبر الإنترنت للعمل تدريجيا، إلا أن معظم أجزاء المنطقة لا تزال يصعب على الصحفيين ووكالات الإغاثة الخارجية الوصول إليها.

وقالت الحكومة إنها هزمت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي كانت تحكم الإقليم وأبرمت اتفاقا مع الأمم المتحدة للسماح بإدخال المساعدات، لكن بعض وكالات الإغاثة والمانحين يقولون إن الاتفاق مقيد للغاية وإن الأمن لا يزال يمثل مشكلة. وتعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار قبل أيام.

وقالت إدارة إقليم تيغراي المعينة من الحكومة الاتحادية بدلا من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها ستتولى مهامها غدا الأحد، وحثت موظفي الحكومة المحلية على استئناف أعمالهم يوم الاثنين.

المصدر: رويترز