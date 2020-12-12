رئيس أذربيجان: المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة الهدنة في قره باغ سيفتتح في مدينة آغدام

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، أن المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيفتتح في مدينة آغدام الأذربيجانية.

وقال علييف، خلال استقباله ستيفان فيسكونتي، الممثل الفرنسي في رئاسة مجموعة مينسك المعنية بالتسوية في قره باغ لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونظيره الأمريكي، أندرو شوفر: "نحن قيد إنشاء مركز مراقبة في منطقة أغدام وهو مركز روسي تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار، والذي نص عليه البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر الماضي".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني خلال اللقاء الذي حضره أيضا كل من السفير الروسي في باكو، ميخائيل بوتشارنيكوف، وأندجي كاسبشيك، الممثل الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون: "هذا مثال للتعاون المقبول تماما بين تركيا وروسيا، وقد أصبح ذلك واقعا ملموسا".

المصدر: إنترفاكس