هولندا.. إصابات كورونا ترتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر

أظهرت بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بما يزيد على 9000 حالة خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة يومية منذ أكتوبر.

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وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في هولندا إلى أكثر من 600 ألف حالة، إلى جانب ما يزيد على عشرة آلاف وفاة.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الحكومة الهولندية غدا الأحد لمراجعة فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة قبل عيد الميلاد.

المصدر: رويترز