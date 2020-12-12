جماعات موالية لترامب تنظم تظاهرات احتجاجا على قرار المحكمة العليا

ينظم مناصرو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك تظاهرة في واشنطن يتقدمها مستشار الأمن القومي السابق الذي أصدر ترامب عفوا عنه مؤخرا.

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وحثت جماعة "أوقفوا السرقة" المرتبطة بالناشط الموالي لترامب روجر ستون وجماعات كنسية، المؤيدين على الإقبال على "مسيرات أريحا" وتجمعات الصلوات.

ومن المتوقع تنظيم هذه التظاهرات في متنزه ناشونال مول في واشنطن وفي عواصم جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا، وهي الولايات التي طلبت حملة ترامب إعادة فرز الأصوات فيها.

وقضت أكثر من 50 من المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات بسلامة فوز بايدن على ترامب. ورفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة دعوى قضائية كبيرة أقامتها ولاية تكساس وأيدها ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ورفض ترامب الاعتراف بهزيمته مدعيا أن تزويرا واسعا حرمه من الفوز.

وقال موقع "أوقفوا السرقة" على الإنترنت إن تظاهرة واشنطن ستبدأ بمسيرات حول الكونغرس والمحكمة العليا الأمريكية ووزارة العدل "مع صلوات من أجل سقوط جدران الفساد وتزوير الانتخابات"، ووفق ما ذكرت "رويترز" فإن خطط الاحتجاجات تشير إلى ما قالت إنه "المعجزة التوراتية لمعركة أريحا والتي تهاوت فيها جدران المدينة بعدما نظم الكهنة والجنود مسيرات حولها".

وفي نفس الوقت، دعت جماعة مناوئة لترامب إلى تظاهرة بالقرب من البيت الأبيض اليوم السبت ما يثير احتمال تكرار الاشتباكات التي وقعت يوم 14 نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز