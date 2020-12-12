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أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلص من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص

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أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلص من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص
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دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "التخلص بأسرع وقت من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".

وقال أردوغان، اليوم السبت: "خطأ كبير جعل العلاقات المتجذرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة مخططات دولة أو اثنتين.. وعلى الاتحاد الأوروبي التخلص بأسرع وقت من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".

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وتابع أردوغان قائلا: "سنسير بحزم نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة (للاتحاد الأوروبي)".

المصدر: الأناضول 

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