أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي للتخلص من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "التخلص بأسرع وقت من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".

وقال أردوغان، اليوم السبت: "خطأ كبير جعل العلاقات المتجذرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة مخططات دولة أو اثنتين.. وعلى الاتحاد الأوروبي التخلص بأسرع وقت من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".

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وتابع أردوغان قائلا: "سنسير بحزم نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة (للاتحاد الأوروبي)".

المصدر: الأناضول