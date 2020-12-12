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أمريكا تسجل أعلى معدل قياسي للإصابات بفيروس كورونا

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أمريكا تسجل أعلى معدل قياسي للإصابات بفيروس كورونا
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سجلت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 231775 حالة إصابة.

وجاء في بيان الجامعة: "تم تسجيل 231775 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي للإصابات، وسجلت 3309 حالات وفاة".

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وبحسب الجامعة، تم تسجيل ما مجموعه أكثر من 15.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، وأكثر من 295 ألف حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس أكثر من 6 ملايين مصاب.

المصدر: نوفوستي

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