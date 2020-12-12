المكسيك.. مجهولون يغتالون مصورا صحفيا

اغتيل المصور الصحفي المكسيكي، خاييمي كاستانيو زكرياس، الأربعاء الماضي، في ولاية زاكاتيكاس، بوسط المكسيك، بعد تصويره جثتي شخصين مقتولين على طريق سريع.

وكان المصور، الذي يشتغل في مجال الاتصال الاجتماعي في بلدية خيريز بولاية زاكاتيكاس التي تعاني من تفشي العنف المسلح، على متن دراجته النارية عائدا من مهمته عندما اعترضه، بعد ساعتين من تصويره جثتي القتيلين، رجال مسلحون كانوا يعتلون سيارة تبعته خفية. وبمجرد اقترابهم منه، أطلقوا عليه عدة رصاصات ليسقط جثة هامدة بعد أن أخذوا معهم ذاكرة جهاز التصوير الذي كان بحوزته.

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بهذا الاغتيال، يصبح خاييمي كاستانيو زكرياس سادس صحفي يُغتال أثناء ممارسته عمله في المكسيك منذ بداية العام الحالي.

وسجلت منطقة زاكاتيكاس مقتل 17 شخصا، من بينهم المصور الصحفي زكرياس، في جرائم متفرقة بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

المصدر: صحيفة "El Pais" الإسبانية