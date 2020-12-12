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الجزائر: القرار الأمريكي حول الصحراء ليس له أي أثر قانوني ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

"مراسلون بلا حدود" تعرب عن صدمتها من إعدام إيران لصحفي معارض

أخبار العالم

Reuters Morteza Nikoubazl
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أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن صدمتها من إقدام السلطات الإيرانية، اليوم السبت، على إعدام الصحفي المعارض، روح الله زام.

وانتقدت المنظمة بشدة، في بيان على صفحتها في "تويتر"، نظام العدالة في إيران والمسؤولين عليه.

ونفذت إيران صباح اليوم حكم الإعدام في حق الصحفي المعارض، الذي أدين بإثارة العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017.

واعتقل روح الله زام عام 2019 بعد سنوات قضاها في المنفى.

المصدر: تويتر + رويترز

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