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موسكو: عقوبات بريطانيا دليل على أنها لا ترغب في التخلي عن مسار المواجهة مع روسيا

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موسكو: عقوبات بريطانيا دليل على أنها لا ترغب في التخلي عن مسار المواجهة مع روسيا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تعتبر العقوبات التي فرضتها لندن على 3 مواطنين روس بحجة انتهاك حقوق الإنسان في الشيشان لا أساس لها وروسيا تحتفظ بحق الرد.

وأضافت زاخاروفا في بيان اليوم السبت: "شعرنا بالاستغراب من القرار الذي أعلنته الحكومة البريطانية في 10 ديسمبر بفرض عقوبات وطنية على ثلاثة مواطنين روس ووحدة من الحرس الوطني الروسي، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان".

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وشددت زاخاروفا على أن موسكو تعتبر "هذا القرار، الذي لا أساس له، دليلا واضحا على عدم رغبة السلطات البريطانية في التخلي عن مسار المواجهة مع روسيا".

وتابعت قائلة: "مما لا شك فيه أن هذا النهج المتحيز سياسيا سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الروسية البريطانية.. ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المتكافئة المناسبة"

وفرضت المملكة المتحدة، الخميس، عقوبات على ثلاثة مواطنين روس بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: نوفوستي

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