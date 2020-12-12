بريطانيا ستمنع الصيد البحري الأوروبي في مياهها إذا لم يتم الاتفاق بشأن الـ "بريكسيت"

هددت لندن الاتحاد الأوروبي بمنع صياديه من دخول مياه الصيد البريطانية واحتجاز المراكب والصيادين، في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكسيت).

وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن 4 سفن حربية جاهزة للقيام بدوريات، اعتبارا من الفاتح من يناير 2021، والتدخل في المياه الاقتصادية الخالصة (ZEE) لمنع الصيد البحري من طرف المراكب التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم الاتفاق على آليات انفصال (بريكسيت) بريطانيا عن التكتل الأوروبي. وأوضحت الصحيفة أن السفن الحربية لن تطلق النار على الصيادين في منطقتها الاقتصادية الخالصة، إلا في حال الخطر الجدي على الحياة الذي يستدعي استخدام الأسلحة النارية، وستكتفي بالاحتجاز. وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المتحدة على مدى 200 ميل من سواحلها.

في المقابل، يُتوقّع، في هذه الحالة، أن يتعرض الصيادون البريطانيون لنفس المعاملة في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

Reuters

تعتبر عمليات الصيد البحري بمختلف جوانبه، بما فيها حصص الصيد والجداول الزمنية الخاصة به والفترة الانتقالية، من الملفات الخلافية البارزة في المفاوضات الصعبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد اقترحت بروكسل (الاتحاد الأوروبي) خلال الأسبوع الجاري تمديد المرحلة الانتقالية للصيد البحري، في إطار "البريكسيت"، لمدة عام، ريثما يتم التوصل إلى تفاهمات في هذا المجال.

المصدر: صحيفة "The Guardian" البريطانية