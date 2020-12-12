أردوغان يأمل في انضمام تركمانستان إلى "المجلس التركي"

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عن أمله في انضمام جمهورية تركمانستان إلى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي"، في أسرع وقت.

جاء ذلك في كلمة له عبر اتصال مرئي خلال مشاركته في مؤتمر تنظمه تركمانستان بمناسبة الذكرى الـ25 لاكتسابها صفة "الحياد الدائم".

وأكد أردوغان أن تركيا أول دولة اعترفت باستقلال تركمانستان، وأول دولة أعربت عن دعمها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عامي 1995 و2015، التي تنص على الاعتراف بالحياد الدائم لتركمانستان.

وعبر الرئيس التركي عن امتنانه جراء جهود تركمانستان الرامية لإحلال السلام في أفغانستان.

كما أعرب عن تقديره لتركمانستان جراء مشاركتها الفعالة في تعزيز علاقات التعاون بين دول آسيا الوسطى، والحوار الذي تجريه هذه الدول مع الدول الأخرى من خارج المنطقة، والمنظمات الدولية.

وأشاد أردوغان بالخطوات التي اتخذتها تركمانستان في مجالات النقل، والطاقة، والصناعة، والتجارة، والصحة، والبيئة، في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة.

وشدد على متانة علاقات الأخوة بين تركيا وتركمانستان، القائمة على أسس الاحترام المتبادل، والتعاون، والمصالح المشتركة، لافتا إلى توقيع أكثر من 100 اتفاقية تعاون بين البلدين، في شتى المجالات.

ويضم "المجلس التركي"، الذي تأسس في 3 أكتوبر 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، فضلا عن المجر بصفة "عضو مراقب".

وتعتمد 7 دول، اللغة التركية ولهجاتها، لغة رسمية لها، وهي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها دوليا)، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان (قرغيزيا)، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.

المصدر: الأناضول