سيناتور إيطالي معارض: لم يعد للبلاد حساب على المستوى الدولي بسبب هذه الحكومة

اعتبر السيناتور الإيطالي المعارض، توني إيووبي، يوم أمس الجمعة، أنه "من المثير للقلق" أن يرى الإيطاليون أنه بسبب عدم كفاءة هذه الحكومة، لم يعد للبلاد حساب على المستوى الدولي".

إقرأ المزيد

وأشار السيناتور الإفريقي الأصل، خلال بيان أصدره مع رفاقه في "حزب الرابطة" بشأن إفراج ليبيا عن سفينة مابوكة التركية، إلى أنه "قد أخلي سبيل سفينة تركية في أقل من أسبوع، بينما تبقى قوارب صيد ماتزارا ديل فاللو الإيطالية، رهينة في ليبيا منذ أكثر من 100 يوم".

وأضاف نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ: "هذه صفعة على الوجه، لا لعائلات الصيادين الـ18 المحتجزين في بنغازي وحسب، والذين أؤكد مشاعر قرب حزبنا منهم، بل لإيطاليا بأكملها".

وتابع إيووبي: "إنها حقيقة خطيرة للغاية، ينبغي للحكومة أن تأخذها بعين الاعتبار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعادة صيادينا إلى ديارهم".

المصدر: "آكي"