منظمة دولية: 3 شركات الأكثر تلويثا للبيئة بالبلاستيك للعام الـثالث على التوالي

قالت منظمة "بريك فري فروم بلاستيك" (Break Free from Plastic) إن الشركات متعددة الجنسيات كوكا كولا وبيبسي كولا ونيستلي تظل للعام الثالث على التوالي الأكثر تلويثا للطبيعة بالبلاستيك.

تليها شركات "أونيليفر (Unilever) و"مونديليز إنترناشيونال" (Mondelez International) و"مارس" (Mars) وحتى "كولغيت – بالموليف (Colgate-Palmolive) حسب التقرير الذي نشرته المنظمة في بداية ديسمبر الجاري.

وأضافت المنظمة غير الحكومية في تقريرها أن "المؤسسات الأكثر تلويثا للبيئة ليس فقط فشلت في الوفاء بالتزاماتها، الضعيفة أصلا، بل أخذت تعتمد أكثر فأكثر على الشعارات التسويقية البيئية (greenwashing) لإنتاج سراب من الاستدامة".

ويضيف التقرير أن هذه الشركات كانت قد وقَّعت سنة 2018 على "الالتزام العالمي باقتصاد البلاستيك الجديد" (New Plastics Economy Global Commitment) الذي يُفترض أن تخفض بمقتضاه حجم استخدامها لهذه المادة الملوِّثة، ولكن ما يحدث الآن يشير إلى العكس، حيث لم تتجاوز نسبة الخفض 0,1 بالمائة بين سنتي 2018 و2019.

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وقالت مجلة "أو بي ماغازين (UP Magazine) من جهتها، في تأكيدها على استمرار كابوس التلوث بالبلاستيك عبر العالم، إن العام 2020 شهد جمع 346500 طن بلاستيك كنفايات في 55 بلدا بفضل جهود 14734 متطوعا. وتقول الأمم المتحدة إن 100 طن من النفايات البلاستيكية ينتهي بها المطاف في كل ثانية في البحار والمحيطات في كل أنحاء العالم.

Les marques Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé sont désignées les plus grands pollueurs plastique au monde pour la troisième année consécutive. C’est le résultat du 3e audit international du mouvement #BreakFreeFromPlastic, de l’association No Plastic In My Seahttps://t.co/aBl4kEvSLu — Réseau Environnement Santé (@RES_Env_Sante) December 7, 2020

تجدر الإشارة إلى أن حركة "بريك فري فروم بلاستيك"، التي تضم أكثر من 17 ألف منظمة من مختلف جهات الكرة الأرضية، تأسست في الفلبين سنة 2016 بغرض توحيد الجهود العالمية لمواجهة التلوث بمادة البلاستيك.

المصدر: منظمة "Break Free from Plastic"+ مجلة "UP Magazine"+ صحيفة "20 Minutes" الفرنسية