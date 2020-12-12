شاب إيطالي يحصل على الجنسية الروسية بعد أن توجه بطلب لبوتين

استجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لطلب الشاب الإيطالي، فاليريو زانيتي، بعد أن توجه الأخير له بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن الشاب متطوع في حركة "نحن معا"، وقد تقدم الأسبوع الماضي للرئيس بوتين بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

ويعيش زانيتي في مدينة كراسنويارسك الروسية منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث يدرس هناك اللغات الأجنبية، ويشارك في حركة "نحن معا" التطوعية.

وقالت فولك: "اليوم، في يوم دستور روسيا الاتحادية، في مدينة كراسنويارسك، حصل المتطوع من إيطاليا، فاليريو زانيتي، على الجنسية الروسية"، مضيفة أن زانيتي يتقن اللغة الروسية مثل لغته الأم، وبمساعدة ضباط الشرطة، جرى جمع جميع الوثائق اللازمة وتم منحه الجنسية الروسية على الفور.

المصدر: نوفوستي