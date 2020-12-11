مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطلب فتح تحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا

أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، اليوم الجمعة عن نيتها فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت خلال النزاع في أوكرانيا.

وأكدت بنسودا، في بيان نشره مكتبها، أن الاستنتاجات التي خلصت إليها خلال تحقيقاتها الأولية في الوضع في أوكرانيا والتي انطلقت في أبريل 2014، تقضي بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن طيفا واسعا من أفعال اقترفت في أوكرانيا على أيدي جهات مختلفة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية إن هذه الأفعال تضم جرائم ارتكبت خلال الأعمال القتالية وخلال اعتقالات، بالإضافة إلى جرائم مزعومة اقترفت في شبه جزيرة القرم الذي عاد إلى قوام روسيا عام 2014.

وأشارت بنسودا إلى أن عدد وخطورة هذه الجرائم المزعومة يكفي لإصدار مكتبها مذكرة بفتح تحقيق فيها، موضحة أن مكتبها سيطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة الموافقة على التحقيق في الموضوع.

وانطلق النزاع في جنوب شرق أوكرانيا في أبريل 2014 بين الحكومة الفدرالية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، بعد الأزمة السياسية التي أسفرت عن إطاحة حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

المصدر: RT