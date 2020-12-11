وزير النفط الفنزويلي يعلن إحباط مخطط للهجوم على منشأة نفطية في البلاد

أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي عن إحباط مخطط لاستهداف منشأة "إيل باليتو" النفطية واعتقال شخصين يشتبه بهما في التخطيط للهجوم.

واتهم العيسمي سلطات الولايات المتحدة وكولومبيا بدعم المخطط، وقال إن "هذا المخطط الإرهابي تم إعداده في كولومبيا. ومن المهم أن نلفت أيضا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي الأمريكيتين كانتا على علم بالمخطط وقدمت الاستشارة للإرهابيين المتورطين فيه".

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وحسب قول العيسمي فإن المهاجمين كانوا يخططون لتفجير الأنبوب الذي يوصل المنشأة بمحطة "ياغوا" لتوزيع الوقود.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية أزمة وقود حادة في فنزويلا التي تعاني من النقص في البنزين الناجم عن عدم صيانة المصافي النفطية ونقص الاستثمارات في إنتاج الوقود، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على القطاع النفطي الفنزويلي.

وكانت المعارضة الفنزويلية تتهم السلطات بالإعلانات الكاذبة عن أعمال تخريبية على البنية التحتية النفطية بهدف إخفاء الإخفاقات الإدارية وصرف الانتباه عنها.

المصدر: رويترز