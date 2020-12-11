الهيئة الأوروبية للرقابة على الأدوية تؤكد اختراق بياناتها جراء هجوم سيبراني

أقرت هيئة الاتحاد الأوروبي المعنية بالرقابة على الأدوية اليوم الجمعة بسرقة بعض البيانات منها جراء هجوم سيبراني استهدفها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) في بيان منشور على موقعها أن التحقيق الشامل في الهجوم السيبراني الذي أعلنت عنه الأربعاء الماضي أسفر عن اختراق بياناتها، موضحة أن القراصنة وصلوا بطريقة غير مشروعة إلى عدد محدود من الوثائق التابعة إلى جهات ثالثة.

وأشارت الوكالة إلى أنها أبلغت الشركات المعنية بالموضوع، مضيفة أنها تواصل أداء مهامها بكامل الطاقة وليس هناك أي تغيرات في المواعد المتعلقة بتقييم واعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أكدت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية مؤخرا أن القراصنة سرقوا بيانات متعلقة بتطوير لقاحهما ضد الفيروس التاجي.

المصدر: RT + رويترز