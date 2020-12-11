 
مباشر

تحرك في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق كامل في النزاع النيجيري

أخبار العالم

تحرك في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق كامل في النزاع النيجيري
Reuters
الجيش النيجيري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pcas

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها ستطلب إجراء تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتكبت أثناء صراع نيجيريا مع جماعة بوكو حرام.

إقرأ المزيد
البابا فرنسيس يندد
البابا فرنسيس يندد "بالمذبحة الإرهابية" للقرويين في نيجيريا

وقالت المدعية فاتو بنسودة في بيان إن مكتبها أنهى فحصا أوليا ووجد "أساسا معقولا للاعتقاد" بأن جماعة بوكو حرام والجماعات المنشقة عنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

ويجب أن يوافق القضاة على الطلب.

وكان مسلحون من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، قتلوا ما لا يقل عن 110 من المزارعين نهاية نوفمبر الماضي في شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن إدوارد كالون منسق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لنيجيريا قوله: "وصل المسلحون بعد ظهر اليوم على دراجات نارية الى الحقول، وقاموا بقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص".

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا