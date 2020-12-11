تحرك في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق كامل في النزاع النيجيري

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها ستطلب إجراء تحقيق كامل في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتكبت أثناء صراع نيجيريا مع جماعة بوكو حرام.

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وقالت المدعية فاتو بنسودة في بيان إن مكتبها أنهى فحصا أوليا ووجد "أساسا معقولا للاعتقاد" بأن جماعة بوكو حرام والجماعات المنشقة عنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

ويجب أن يوافق القضاة على الطلب.

وكان مسلحون من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، قتلوا ما لا يقل عن 110 من المزارعين نهاية نوفمبر الماضي في شمال شرقي نيجيريا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن إدوارد كالون منسق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لنيجيريا قوله: "وصل المسلحون بعد ظهر اليوم على دراجات نارية الى الحقول، وقاموا بقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص".

المصدر: رويترز