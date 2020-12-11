وزارة الصحة الكندية ترجح ارتفاعا كبيرا في إصابات كورنا بحلول 25 الشهر الجاري
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قالت السلطات الصحية الكندية إن البيانات تظهر أن الموجة الثانية من فيروس كورونا لا تزال تنتشر بسرعة في البلاد وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات من قبل جميع المقاطعات الرئيسية.
ورجح كبير مسؤولي الصحة العامة في كندا أنه بحلول 25 ديسمبر، يمكن أن يتراوح عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بين 14410 إلى 14920 حالة وفاة، وأن إجمالي الإصابات جراء كورونا يمكن أن يتراوح بين 531300 إلى 577000.
وسجلت في كندا حتى اليوم أكثر من 435 ألف إصابة بكورونا منها قرابة 13 ألف حالة وفاة.
المصدر: رويترز