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الأمم المتحدة: أي إعادة قسرية للاجئين الإريتريين "غير مقبولة على الإطلاق"

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الأمم المتحدة: أي إعادة قسرية للاجئين الإريتريين
Reuters
مخيمات اللاجئين الإرتريين في تيغراي
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 قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن أي إعادة قسرية للاجئين الإريتريين الموجودين حاليا في إثيوبيا إلى وطنهم ستكون "غير مقبولة على الإطلاق".

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وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي في جنيف: "هذه بالفعل تقارير مزعجة نتلقاها أيضا" في إشارة إلى تقارير عن نقل لاجئين من أديس أبابا.

وأضاف بالوش: "بينما لا يمكننا التكهن في الوقت الحالي، فإن أي إعادة قسرية ستكون غير مقبولة على الإطلاق".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال بوقت سابق إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن تورط عسكري إريتري في منطقة تيغراي الإثيوبية "ذات مصداقية"، على الرغم من نفي البلدين.

 المصدر: رويترز 

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