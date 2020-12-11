مدير مركز السيطرة على الأمراض: وفيات كورونا اليومية في الولايات المتحدة ستتجاوز عدد ضحايا 11 سبتمبر

حذر مدير مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا، روبرت ريدفيلد، من تفاقم حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، مرجحا أن تشهد البلاد وفيات يومية تتجاوز حصيلة ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وقال ريدفيلد: "نحن الآن في الإطار الزمني الذي من المحتمل أن ستكون لدينا فيه، خلال 60 إلى 90 يوما القادمة وفيات يومية أكثر مما كان لدينا في 11 سبتمبر، أو في بيرل هاربور".

ورأى أن موافقة هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح "فايزر"، هذا الأسبوع لن يكون لها أي تأثير على معدل حالات الإصابة خلال الأيام الـ60 القادمة، معتبرا أنه "كان من الممكن أن نحقق أداء أفضل كأمة عبر زيادة التنسيق بين الجمهور الأمريكي والقادة السياسيين وحكام الولايات، حول أهمية ارتداء الكمامات".

وأضاف: "أنه أمر محبط للغاية عندما يكون لدي حكام يشعرون أن الكمامات لا تنفع".

المصدر: "The Hill"