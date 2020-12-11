مدير مركز "غاماليا" الروسي يؤكد قدرة مكونات اللقاح الروسي على تعزيز نجاعة اللقاح البريطاني

قال رئيس معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، إن لقاح AstraZeneca البريطاني، ليس فعالا بدرجة كافية، ويمكن تصحيحه من خلال المكون الثاني، الذي سيحصل عليه من لقاح "سبوتنيك V".

وأضاف مدير المركز ألكسندر غينسبرغ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن مشكلة لقاح "AstraZeneca"، هي عدم النجاعة الكافية.

وأوضح أنه من الواضح ضرورة رفع نجاعة اللقاح البريطاني باستخدام المكون الثاني، مشيرا إلى أن اللقاح تم إنتاجه بالاعتماد على الفيروس الغدي للقردة من النمط المصلي الثالث، خلافا للقاح "سبوتنيك V" الروسي، الذي اعتمد على نوعين مختلفين من الفيروسات الغدية، أحد هذه المكونات سوف تستخدمه شركة "AstraZeneca" كتعزيز للرفع من نجاعة لقاحها.

وفي نهاية شهر نوفمبر الماضي، اقترح فريق تطوير اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، على شركة AstraZeneca البريطانية، دمج اللقاحين بهدف زيادة الفعالية والنجاعة.

هذا وأعلن اليوم الجمعة صندوق الاستثمار الروسي المباشر أن التجارب السريرية على اللقاحين ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي