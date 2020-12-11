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ألمانيا سترحل اللاجئين السوريين الذين يشكلون تهديدا على أمنها إلى بلادهم اعتبارا من بداية 2021

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ألمانيا سترحل اللاجئين السوريين الذين يشكلون تهديدا على أمنها إلى بلادهم اعتبارا من بداية 2021
Reuters
لاجئون سوريون عند وصولهم إلى ألمانيا سنة 2016.
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قال هانس يورغ أنغيلكه، المسؤول السامي في وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسمح بترحيل السوريين الذين تعتبرهم مصدر تهديد لأمنها، إلى بلادهم اعتبارا من العام المقبل.

 وأكد أنغيلكه في مؤتمر صحفي أن "الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام"، متوعدا بأن "الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد، وسوف يغادرون".

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وكان ترحيل السوريين إلى بلادهم معلقا في ألمانيا منذ سنة 2012، بسبب الحرب المدمرة هناك، التي راح ضحيتها نحو 400 ألف قتيل وملايين اللاجئين، والتي من بين تداعياتها استقبال برلين لنحو مليون لاجيء سوري على أراضيها.

 

المصدر: مجلة "Le Point" الفرنسية/إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية/إذاعةRadio France Internationale

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