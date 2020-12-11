وزير الصحة الإسرائيلي يرحب بترخيص الـFDA للقاح فايزر
Reuters
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وصف وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بأنها "أخبار رائعة للمواطنين الإسرائيليين أيضا".
وقال الوزير الإسرائيلي: "أنا سعيد لأن لقاح فايزر قد اجتاز مرحلة حرجة بموافقة إدارة الغذاء والدواء. لقد أصدرت تعليماتي للعاملين في مكتبي بفحص الموافقة وتقديم توصياتهم في الأيام المقبلة".
وأضاف: "في غضون ذلك، تواصل وزارة الصحة التقدم والاستعداد لحملة تطعيم واسعة النطاق ستبدأ هذا الشهر".
المصدر: "i24news"