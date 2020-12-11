وزير الصحة الإسرائيلي يرحب بترخيص الـFDA للقاح فايزر

وصف وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بأنها "أخبار رائعة للمواطنين الإسرائيليين أيضا".

وقال الوزير الإسرائيلي: "أنا سعيد لأن لقاح فايزر قد اجتاز مرحلة حرجة بموافقة إدارة الغذاء والدواء. لقد أصدرت تعليماتي للعاملين في مكتبي بفحص الموافقة وتقديم توصياتهم في الأيام المقبلة".

وأضاف: "في غضون ذلك، تواصل وزارة الصحة التقدم والاستعداد لحملة تطعيم واسعة النطاق ستبدأ هذا الشهر".

المصدر: "i24news"