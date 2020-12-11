بيسكوف: دول وشركات تستخدم أساليب ملتوية لمنع اللقاح الروسي من الدخول إلى السوق العالمية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بعض الدول وشركات الدواء الكبرى التابعة لها تستخدم وسائل ملتوية لمنع دخول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا إلى السوق العالمية.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يشارك وزارة الدفاع وجهة نظرها بشأن تطلعات بعض الدول وشركات الأدوية لعرقلة تسويق اللقاحات الروسية، قال: "هذه التطلعات ملحوظة ليس فقط في الكرملين، لكنها ملحوظة للعين المجردة، كما يقولون".

وتابع: "بعض الدول وشركات الدواء العملاقة التابعة لها يلجأ إلى وسائل ليست نزيهة من أجل منع دخول لقاحنا إلى دول مختلفة".

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أنه تم تخصيص أموال في عدد من الدول لتشويه سمعة اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

يذكر أن روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" هو "سبوتنيك V"، في شهر أغسطس الماضي، وهو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة بشكل جيد وتتمثل فوائده المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

المصدر: سبوتنيك