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قائد الحرس الثوري خلال زيارته أسرة فخري زاده: سننتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها بالوقت المناسب

أخبار العالم

قائد الحرس الثوري خلال زيارته أسرة فخري زاده: سننتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها بالوقت المناسب
Reuters
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي خلال زيارته أسرة العالم النووي محسن فخري زاده إن إسرائيل وأذنابها ستدفع ثمن جريمة اغتيال فخري زاده.  

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وقال اللواء حسين سلامي إن إيران ستنتقم بشدة من إسرائيل وأذنابها في الوقت المناسب.

وأضاف أن اغتيال فخري زاده عمل جبان يقرب إسرائيل من حافة السقوط والزوال، ودماء فخري زاده ستؤدي إلى انهيار نظام الهيمنة في العالم.

وكانت إيران أعلنت منذ يومين اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أكد الأحد الماضي، أن "اغتيال فخري زاده، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية".

وقال رمضان: "يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهذا ثبت لهم خلال السنوات الماضية".


المصدر: RT

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