محادثات اقتصادية حول ليبيا في جنيف الأسبوع المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثتها إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، ستستضيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا في جنيف، الأسبوع المقبل، لبحث إجراء إصلاحات بليبيا.

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وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة، إن المحادثات التي ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر في جنيف ستشارك مصر في رئاستها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

المصدر: رويترز