أردوغان: يمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأرمنية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه إذا أقدمت أرمينيا على خطوات إيجابية فيمكن فتح صفحة جديدة، مشيرا إلى أن "المنصة السداسية" ستوفر فرصا رابحة للجميع في منطقة القوقاز.

ولفت أردوغان إلى أنه "مع النصر في قره باغ فُتحت صفحة جديدة في تاريخ القوقاز، وسيتشكل تاريخ المنطقة في اتجاه جديد"، مضيفا أنه إذا "أقدمت أرمينيا على خطوات إيجابية فيمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأرمنية".

كما تطرق أردوغان إلى مبادرة "المنصة السداسية" للتعاون الإقليمي، بحيث تتكون من روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران وجورجيا وأرمينيا.

وقال الرئيس التركي إن "المنصة السداسية التي نعمل عليها هي مبادرة ستوفر فرصا رابحة للجميع في منطقة القوقاز".

من جهة أخرى، قال أردوغان إن "مواقف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أربكت حسابات ماكرون الذي ربما يتسبب بالقضاء على العلاقات الأذربيجانية الفرنسية نتيجة قلة خبرته السياسية".

وكان أردوغان، قال أمس الخميس، إنه بإمكان تركيا فتح بوابات حدودية مع أرمينيا إذا تم اتخاذ خطوات إيجابية من أجل السلام الإقليمي.

المصدر: الأناضول