تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لأخذ دور "الوسيط النزيه" في نزاع شرق البحر المتوسط

دعت وزارة الخارجية التركية، الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دور "الوسيط النزيه" في النزاع الجاري في شرق البحر المتوسط، وإلى التصرف "بالمبادئ والاستراتيجية والعقلانية".

وأكدت الخارجية رفضها لـ"النهج المتحيز وغير قانوني الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي انعقدت يومي 10 و11 ديسمبر".

وقالت إن عقد مؤتمر مقترح مع جميع دول شرق البحر المتوسط ​​يمثل فرصة لمعالجة القضايا البحرية في المنطقة، مضيفة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة.

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا بسبب نزاع للتنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس.

وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص.

المصدر: "رويترز"