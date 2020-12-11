الخارجية الأمريكية: التقارير عن "تورط عسكري إريتري" في تيغراي "موثوقة"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن تورط عسكري إريتري في منطقة تيغراي الإثيوبية "ذات مصداقية"، على الرغم من نفي البلدين.

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وقال المتحدث الأمريكي: "نحن على علم بالتقارير الموثوقة عن تورط عسكري إريتري في تيغراي، ونعتبر ذلك تطورا خطيرا. نحث على سحب أي من هذه القوات (الإريترية) على الفور".

وكانت وكالة "رويترز" أوردت يوم الثلاثاء الماضي أن جنودا إريتريين عبروا إلى الأراضي الإثيوبية، مما ساعد بشكل فعال حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في محاربة قوات إقليم تيغراي المتمردة.

المصدر: رويترز