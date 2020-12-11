بايدن يختار سوزان رايس لمنصب مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض

أعلن المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، تعيينات جديدة في إدارته شملت سوزان رايس، التي اختارها لشغل منصب رئيسة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض.

وكتب فريق بايدن في بيان إن مستشارة الأمن القومي السابقة للرئيس السابق باراك أوباما، سوزان رايس (56 عاما) "هي إحدى أكثر المسؤولين الحكوميين حنكة وخبرة في بلادنا".

واختار بايدن من جهة ثانية، توم فيلساك، ليكون وزيرا للزراعة، وهو منصب كان قد شغله طوال فترة رئاسة أوباما (2008-2016). كما اختار، مارسيا فادج، لمنصب وزيرة الإسكان، ودنيس ماكدونو، وزيرا لقدامى المحاربين، وكاترين تاي، المحامية المتخصصة في شؤون التجارة الحرة والصين، لشغل منصب الممثلة التجارية للولايات المتحدة.

وأشار فريق بايدن إلى أنه في حال تثبيت تاي من جانب مجلس الشيوخ فإنها "ستكون أول امرأة أمريكية من أصول آسيوية تشغل هذا المنصب".

وقال بايدن في بيانه إن هذه المجموعة "ستقدم أعلى مستوى من الخبرة والتعاطف والنزاهة لحل المشاكل" التي يواجهها الأمريكيون.

وكانت سوزان رايس شغلت سابقا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى هيئة الأمم المتحدة، وطرح اسمها بين أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية الذي سيتم إسناده في نهاية المطاف إلى أنتوني بلينكن.

المصدر: "أ ف ب"