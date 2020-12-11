موسكو: العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد أفراد وكيانات في روسيا مفتعلة ولا تستند إلى حقائق

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد أفراد وكيانات روسية والمرتبطة بالرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مفتعلة، ولا أساس لها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان اليوم الجمعة: "حصة أخرى من القيود، التي وضعها الأمريكيون، مفتعلة ولا تستند إلى أي أدلة، هي خطوة خرقاء"، مضيفة أن هذه الخطوة موجهة لفرض صورة على المجتمع الدولي، تسعى من خلالها إلى تصوير الروس على أنهم "منتهكون لحقوق الإنسان".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أنها فرضت عقوبات متعلقة بمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا واليمن وهايتي.

ومن بين من شملتهم العقوبات رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، بأنه بالإضافة إلى قديروف فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين من قديروف.

المصدر: تاس