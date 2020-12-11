إسرائيل تواجه اغلاقا عاما ثالثا في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا

كشفت بيانات جديدة أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة يوجد حاليا 16198 حالة نشطة في إسرائيل، من بينهم 118 شخصا في حالة متوسطة، وأكثر من 15000 يعانون من أعراض خفيفة أو ليست لديهم أعراض.

ومنذ تفشي الوباء في مارس، سجلت إسرائيل 2962 حالة وفاة و352860 إصابة.

وقد حذر المسؤولون الإسرائيليون ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من أنه إذا استمر عدد الحالات في الارتفاع، فقد تتجه الحكومة إلى فرض إغلاق ثالث عام على مستوى إسرائيل.

وقال وزير الصحة، يولي ادلشتاين، إن القيود الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا وصلت البلاد إلى 2500 حالة إصابة جديدة يوميا.

المصدر: "i24news"