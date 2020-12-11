مندوب إيران في فيينا يرد على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن تقديم تقييم وتحليل الأنشطة النووية، هو خروج عن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق النووي.

وأضاف المندوب الإيراني، في تغريدة على "تويتر"، ردا على التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول الاتفاق النووي، أضاف "أن دور الوكالة الذرية في الاتفاق النووي ينحصر فقط في المراقبة والتحقق من الإجراءات ذات الصلة بالأنشطة النووية وتقديم التقارير الجديدة في هذا الإطار".

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن الوكالة لم تتبلغ من إيران وفقا لعمليات التفتيش.

وقال غروسي: "نتفهم الحزن (إزاء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة)، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا، أو الحد منه، أو وقفه".

يذكر أنه وفقا لقرار البرلمان الإيراني فان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مكلفة، في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران، في غضون 3 أشهر، المبادرة إلى تنفيذ عمليات ضخ الغاز والتخصيب وتخزين المواد بدرجة تخصيب مناسبة، ونصب ما لا يقل عن 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز M2IR في القسم الواقع تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية وسط البلاد.

المصدر: إرنا