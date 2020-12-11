الصين توصي طواقم الطائرات ارتداء حفاضات لتقليل خطر الإصابة بكورونا

أوصت هيئة تنظيم الطيران في الصين طواقم الطائرات بارتداء حفاضات وتجنب استخدام المرحاض لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الهيئة التنظيمية إن التوصية التي تم وضعها ضمن إرشادات جديدة لشركات الطيران، تنطبق على الرحلات الجوية المتوجهة إلى الأماكن التي تتجاوز فيها العدوى 500 من بين كل مليون شخص.

كما تنصح الطواقم بارتداء الأقنعة الطبية والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة والقبعات والنظارات الواقية والملابس الواقية وأغطية الأحذية.

يذكر أن صناعة الطيران العالمية تكافح من أجل التعافي من تأثير الوباء المدمر على السفر. وتختلف التدابير الجديدة التي يتم وضعها للرحلات الجوية باختلاف البلد. البعض يطلب من شركات الطيران ترك مقعد واحد على الأقل فارغا بين الركاب، والبعض الآخر جعل ارتداء الكمامات إلزاميا طوال مدة الرحلة.

وعلى الصعيد العالمي، تقوم شركات الطيران والمطارات بإجراء تغييرات كبيرة على كيفية عملها.

المصدر: BBC