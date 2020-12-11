أوكرانيا تسجل رقما قياسيا جديدا بوفيات كورونا خلال يوم واحد

أعلن وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، عن تسجيل رقم قياسي يومي جديد بعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 285 حالة وفاة.

وأوضح الوزير أن الرقم القياسي السابق البالغ 276 حالة وفاة سجل قبل يومين في 9 ديسمبر.

كما أفاد بتسجيل 13514 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 872228 حالة، بينها 14755 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"