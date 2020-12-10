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انتهاء المرافعات في قضية ساركوزي.. والحكم في 1 مارس

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انتهاء المرافعات في قضية ساركوزي.. والحكم في 1 مارس
Reuters BENOIT TESSIER
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انتهت المرافعات القضائية في قضية الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، التي يتهم فيها بالفساد وتجاوز صلاحياته.

وقال ساركوزي في كلمته الأخيرة أمام القضاء، يوم الخميس: "أنا لا أزال واثقا بالعدالة في بلادنا".

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية يوم 1 مارس المقبل.

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وكانت النيابة العامة قد طالبت بإصدار حكم السجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بحق ساركوزي والمتهمين الآخرين، وهما محامي ساركوزي تييري هرزوغ والمسؤول السابق في وزارة العدل جيلبرت أزيبرت.

وحسب مواد التحقيق، فإن ساركوزي قد يكون وعد أزيبرت بالمساعدة في الحصول على منصب مقابل معلومات سرية تخص التحقيقات في قضية أخرى، وهي تتعلق بتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية لساركوزي من قبل سيدة الأعمال ليليان بيتنكور، وريثة شركة "لوريال" عام 2007.

وأنكر ساركوزي التهم الموجهة إليه.

المصدر: تاس

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