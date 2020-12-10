قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الأزمة الأوكرانية لمدة 6 أشهر.

وأكد بارند ليتس، المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على "تويتر"، اليوم الخميس التوصل إلى "اتفاق على تمديد العقوبات ضد روسيا".

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia. — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020

وكان سريان العقوبات الحالية سينتهي يوم 31 يناير 2021، وتم تمديدها حتى أواخر يوليو المقبل.

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ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بأنها لم تنفذ اتفاقات مينسك حول تسوية النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، بينما تقول موسكو إنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات على روسيا في عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وما أعقبها من انضمام القرم إلى روسيا والنزاع المسلح في دونباس، ومددها عدة مرات.

المصدر: RT