وزير الداخلية الألباني يستقيل على خلفية مقتل شاب على يد الشرطة

أعلن وزير الداخلية الألباني ساندر ليشاي عن تقديم استقالته على خلفية الاحتجاجات على قتل الشرطة لشاب خالف حظر التجول المفروض في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال ليشاي في بيان استقالته، اليوم الخميس: "قررت تقديم استقالتي بشكل لا رجعة فيه من منصب وزير الداخلية لجمهورية ألبانيا".

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وجرت أمس الأربعاء مظاهرات احتجاج أمام مقر وزارة الداخلية الألبانية في تيرانا، طالب المشاركون فيها باستقالة الوزير.

ويأتي ذلك بعد مقتل المواطن كلوديان راشا البالغ 25 سنة من العمر يوم الثلاثاء، على يد الشرطة لمخالفته حظر التجول.

وقالت الشرطة إن مقتل المواطن ناجم عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة التي كانت تعتقد بوجود سلاح بحوزته قبل أن يتبين عكس ذلك.

المصدر: رويترز