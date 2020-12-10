الداخلية التركية: إحباط هجوم انتحاري جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس، عن إحباط هجوم انتحاري قبل وقت قصير من تنفيذه في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

إقرأ المزيد

وقالت الداخلية التركية، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" إنه "تم تحييد إرهابي من حزب العمال الكردستاني" كان على وشك تنفيذ هجوم انتحاري في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا".

#عاجل | تحييد إرهابي من "بي كا كا" كان على وشك تنفيذ هجوم انتحاري في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي #تركيا (وزير الداخلية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 10, 2020

ويسود حاليا هدوء نسبي في تلك المنطقة المحاذية لسوريا، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: الأناضول