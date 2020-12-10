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الداخلية التركية: إحباط هجوم انتحاري جنوب شرقي البلاد

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الداخلية التركية: إحباط هجوم انتحاري جنوب شرقي البلاد
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الخميس، عن إحباط هجوم انتحاري قبل وقت قصير من تنفيذه في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

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وقالت الداخلية التركية، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" إنه "تم تحييد إرهابي من حزب العمال الكردستاني" كان على وشك تنفيذ هجوم انتحاري في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا".

ويسود حاليا هدوء نسبي في تلك المنطقة المحاذية لسوريا، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: الأناضول

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