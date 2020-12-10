واشنطن تفرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي تستهدف أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عقوبات استهدفت أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا بموجب قانون ماغنيتسكي.

وقالت الولايات المتحدة اليوم إنها فرضت عقوبات متعلقة بمزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان على أفراد وكيانات في روسيا واليمن وهايتي.

ومن بين من شملتهم العقوبات رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، بأنه بالإضافة إلى قديروف فقد فرضت عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين من قديروف.

كما فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد من هايتي بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، وخمسة أفراد لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

المصدر: وكالات