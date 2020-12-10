مصدر: "تطهير شامل" للبيت الأبيض قبل انتقال بايدن وفريقه إليه

كشف مصدر أمريكي مطلع أن البيت الأبيض سيشهد عملية تنظيف "شاملة وعميقة" قبل انتقال المرشح الأمريكي للرئاسة جو بايدن إلى مقره الرئاسي بعد مراسم التنصيب.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "Politico"، اليوم الخميس، بأن وكالة الأمن العام ستنشر فريقا "لتنظيف وتطهير شامل" لجميع الأسطح في الجناحين الشرقي والغربي للبيت الأبيض.

كما قالت نقلا عن مصادر مطلعة، إن المبنى سيخضع أيضا لـ "خدمات التغشية المطهرة" لتنظيف الهواء بعد رحيل فريق دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 40 شخصا من دائرة ترامب كانوا مصابين بفيروس كورونا، مما يثير تساؤلات حول المخاطر التي ستكون كامنة عندما ينتقل فريق بايدن إلى البيت الأبيض.

وعلى عكس ترامب، اتخذ منافسه الديمقراطي وفريقه احتياطات دقيقة لضمان عدم إصابة بايدن بالفيروس.

المصدر: "Politico"