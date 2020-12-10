بظل استراتيجية "غير تقليدية" بمكافحة كورونا.. السويد تسجل ارتفاعا بالإصابات

أظهرت إحصاءات وكالة الصحة السويدية، التي وضعت استراتيجيتها غير التقليدية لمكافحة الوباء في دائرة الضوء العالمية، تسجيل 7935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وتأتي هذه الزيادة مقارنة مع الارتفاع السابق البالغ 7240 حالة يومية المسجلة في 20 نوفمبر الماضي.

وسجلت السويد 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7354 حالة وفاة.

معدل الوفيات للفرد في السويد أعلى بعدة مرات من مثيله في بلدان الشمال الأوروبي، ولكنه أقل من بعض الدول الأوروبية الأكبر.

المصدر: رويترز