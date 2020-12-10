تركيا تأمل بأن يتجنب الاتحاد الأوروبي أي قرار يعمّق أزمة الثقة

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إنه يأمل في ألا يقدم الاتحاد الأوروبي على قرارات من شأنها تعميق أزمة الثقة القائمة بين أنقرة وبروكسل.

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ولفت شنطوب خلال مشاركته في ندوة حول الأوضاع بشرق البحر المتوسط، إلى أن جهات دولية تعمدت تصعيد التوتر في شرق المتوسط، عقب بدء تركيا فعاليات البحث والتنقيب في تلك المنطقة، وإبرامها اتفاقية بحرية مع ليبيا.

وأضاف شنطوب أنه من غير الممكن تقييم الأزمات الحاصلة في سوريا وليبيا ولبنان وفلسطين بمعزل عما يجري في شرق المتوسط، مشيرا إلى "وجود دول غربية تسعى لاستعادة الفكر الاستعماري في المنطقة".

ولفت إلى أن "بعض الدول الغربية لا تستطيع تقبّل تعاظم قوة ودور دول مثل تركيا والصين وروسيا في هذه المنطقة".

ودعا شنطوب الاتحاد الأوروبي إلى عدم الرضوخ لإملاءات اليونان وقبرص، وإلى عدم اتخاذ قرارات تضر بالعلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأناضول